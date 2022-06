VENETO – Grida di aiuto nella notte: soccorso alpinista incrodato

Ieri sera attorno alle 20.40 il Soccorso alpino di Longarone è stato attivato dal 118, a seguito della segnalazione di una ragazza che, al rientro da una passeggiata, aveva sentito chiare grida di aiuto provenire dalla zona del Rio Salere, verso Forcella Sant’Andrea. Una prima squadra si è subito portata sul posto, iniziando a risalire il sentiero, mentre sopraggiungevano altri soccorritori anche dalle Stazioni di Belluno e Alpago. Dopo circa tre quarti d’ora i primi contatti vocali hanno permesso di individuare e raggiungere il 66enne di Ponte nelle Alpi (BL), che, persa la traccia, era finito incrodato sopra salti di roccia. Dotato di imbrago e assicurato, l’uomo, assistito anche dal personale sanitario del Soccorso alpino, è stato accompagnato a valle, per essere affidato all’ambulanza che lo ha trasportato in via precauzionale all’ospedale.