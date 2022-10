VENETO – Giovane accoltellato per strada durante una lite

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Violenta lite alle 1 di oggi 4 ottobre 2022 in via Borgo Stolfi a Pieve di Soligo. Secondo le prime informazioni dopo un’aggressione si è registrata una coltellata al collo ai danni di un 19enne della zona che è stato raggiunto da un fendente all’altezza del collo sferratogli da un conoscente. Il taglio inferto è di una decina di centimetri.

Dopo la chiamata al numero dell’emergenza sul posto si sono portati gli operatori sanitari che hanno subito prestato le prime cure al giovane. Una volta stabilizzato è stato trasferito all’ospedale di Conegliano in gravi condizioni: non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore è stato rintracciato e fermato poco più avanti dai Carabinieri di Vittorio Veneto. Il fatto è ora al vaglio degli inquirenti