VENETO – Finisce nel fossato con l’auto: gravissimo un uomo (FOTO)

Poco dopo le 23:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP37 in Via Cornarotta incrocio via Scarlatti a Salzano in provincia di Venezia per un’auto finita nel fossato dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.I pompieri arrivati da Mestre con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza la Ford Fiesta ed estratto dall’abitacolo un giovane. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale.