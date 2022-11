VENETO – Auto contro il muro di una casa: 4 feriti, gravissimo 25enne (FOTO)

Poco prima delle 11:30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Jacopo Bernardi a Follina in provincia di Treviso per un’auto finita contro il muro di un’abitazione, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito insieme ad altri tre passeggeri.

Il conducente (un 20enne di Cison) avrebbe sbandato nel tentare di svoltare in via De Mari provenendo da via Jacopo Bernardi.

I pompieri arrivati da Vittorio Veneto, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto un passeggero rimasto bloccato all’interno della Fiat Punto.