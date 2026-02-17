17 Febbraio 2026 - 10.23
Veneto – Fiamme nella notta in un appartamento: evacuate alcune famiglie con bambini
Incendio nella notta nel veneziano, nel quartiere Circus di Chirignago. Le fiamme, che sembra siano partite da un rogo volontario, ha costretto all’evacuazione non solo per gli abitanti dell’appartamento am anche delle abitazioni vicine, tra cui alcuni bambini. Non risultano feriti. Le cause restano comunque al vaglio degli intervenuti, tra cui vigili del fuoco, ambulanze, pattuglie di polizia ed esercito.