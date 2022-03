VENETO – Esplosione e incendio in colorificio: morto un operaio (FOTO&VIDEO)

Dalle 16:15, i vigili del fuoco stanno intervenendo in Via Valpantena a Verona per l’incendio di un colorificio: un operaio deceduto. L’incendio riguarda la parte produttiva dell’azienda, che è stata evacuata. L’alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco arrivati da Verona, Mantova, Vicenza, Rovigo, Venezia Treviso con 3 autopompe, 5 autobotti tra cui 3 chilolitriche, 2 carri schiuma, 2 autoscale, un carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico Radiologico) e 40 operatori coordinati dal comandate provinciale, stanno operando per circoscrivere le fiamme.