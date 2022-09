VENETO – Esce in strada per rincorrere il cane scappato: muore investito da un’auto

Un uomo di 34 anni, Nico Baldo, è rimasto vittima di un incidente ieri mattina nel trevigiano intorno alle 11.30 lungo via Cal Longa, la strada che da San Stino porta a Cessalto. La vittima era uscita in strada per recuperare il cagnolino che era sfuggito al suo controllo ma

una vettura lo ha investito. Sul posto la polizia stradale di Treviso con tre auto, e i sanitari del 118, con ambulanza ed elisoccorso, che hanno tentato di salvare la vittima dell’incidente ma ogni sforzo è stato vano.

Il fratello si sarebbe dovuto sposare a breve, altra circostanza che ha reso così dolorosa la tragedia.