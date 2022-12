VENETO – Dramma in cantina, 43enne muore in una cisterna

Un uomo di 43 anni, Dritan Mecaj, è morto ieri per le probabili esalazioni di gas tossico all’interno di una cisterna in acciaio per lo stoccaggio del vino nel corso di operazioni di manutenzione.

L’evento si è verificato questa mattina in un’azienda vitivinicola di Cessalto (Treviso) in via Palù.

Dritan Mecaj viveva da molti anni in Italia e da lungo tempo lavorava per questa azienda, era sposato con una connazionale ed era padre di un bambino di 11 anni.

Sul posto sono intervenuti Suem, vigili del fuoco e carabinieri.