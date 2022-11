VENETO – Dottoressa accoltellata da un paziente a Padova

E’ una dottoressa dello Iov il medico aggredito con un coltello da un paziente stamane a Padova.

La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite ad una mano, cercando di difendersi, ed al collo.

Non è in gravi condizioni. Sembra che l’aggressione sia avvenuta mentre l’uomo, non un ricoverato nell’istituto, stava aspettando di effettuare una terapia antalgica. L’aggressore è stato fermato dalla polizia. La sua posizione è al vaglio della Procura.

Il fatto è stato reso noto dal presidente del Veneto, Luca Zaia, subito informato. “Esprimo la mia più ferma condanna – affferma – per un gesto di enorme viltà, e la mia personale vicinanza al professionista ferito. Seguo personalmente l’evolversi della situazione in contatto con la direzione dello Iov e dell’Azienda ospedaliera”. (ANSA).