VENETO – Costi enormi, chiude lo storico centro per la cura dell’asma

«Nonostante gli sforzi compiuti, non siamo purtroppo in grado di proseguire la nostra attività. Una situazione di perdita continuativa negli ultimi cinque anni di circa 700 mila euro annui e un risultato prospettico per l’esercizio 2022 ulteriormente negativo hanno reso la situazione economicamente insostenibile, anche alla luce del ridotto utilizzo della struttura».

Lo ha riferito ieri Roberto Arduini, presidente dell’Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti, che annuncia: «il 31 dicembre 2022 sarà l’ultimo giorno di attività del “Centro di diagnosi, cura e riabilitazione dell’asma infantile”, accreditato per 100 posti letto».

«Tenuto conto che ad oggi vi è un solo ragazzo ricoverato – prosegue Arduini -, si prevede che la perdita del 2022 potrà avvicinarsi al milione di euro. La situazione risulta pertanto insostenibile e la prosecuzione di un’attività con una tale perdita mette in pericolo gli altri servizi svolti dall’ente a supporto degli anziani non autosufficienti. La nostra è una scelta dolorosa e inevitabile».

I dipendenti a tempo indeterminato dell’istituto saranno trasferiti a Parma, presso le strutture dell’Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti.

«Profondo rammarico per questa dolorosa decisione», conclude il presidente, che aggiunge «siamo vicini ai ragazzi e alle loro famiglie che sono stati curati e ospitati nell’istituto nel corso degli anni, nella speranza di avere contribuito al miglioramento del loro quadro clinico e di aver lasciato un segno di fratellanza».