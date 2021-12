Veneto, concede reddito di cittadinanza al padre: indagato consigliere comunale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Riccardo Tonellato, geometra di 30 anni e attualmente membro del gruppo misto nel consiglio comunale di Ponzano Veneto, nel Trevigiano, eletto alla prima tornata elettorale del 2019 nelle liste della Lega, è attualmente indagato per concorso in indebita percezione del reddito di cittadinanza, favoreggiamento personale e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

Secondo le indagini dei carabinieri, Tonellato avrebbe agevolato il padre nell’ottenimento del reddito di cittadinanza. Il genitore si chiama Egidio Tonellato, 61 anni. Insieme, i due avrebbero fatto figurare all’uomo una residenza fittizia in cui avrebbero dovuto vivere e che il padre fosse divorziato. In totale i due avrebbero incassato 6 mila euro.

Il consigliere sarebbe anche candidato alle prossime provinciali del 18 dicembre nella lista “Avanti Treviso”, a seguito del capogruppo Fabio Chies, attuale sindaco di Conegliano. Il geometra, inoltre, si trova nel gruppo misto dopo essere fuoriuscito dal gruppo della Lega nel comune di Ponzano.