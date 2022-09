VENETO – Con il carro armato lungo le strade, panico in paese: ma è per una festa

L’affitto di un carro armato per una festa ed il suo passaggio tra le strade a Montebelluna, in provincia di Treviso, ha scatenato il timore tra i residenti della città. Più di qualcuno infatti ha contattato domenica pomeriggio le forze dell’ordine, preoccupato per chissà quali esercitazioni o schieramenti di truppe.

Insomma, dopo l’invasione dell’Ucraina, è bastato pochissimo per innescare l’isteria. I Carabinieri hanno in breve spazzato via ogni timore: il carro armato, oggetto delle tante segnalazioni, è un mezzo completamente smilitarizzato, spesso utilizzato dagli appassionati di armi da guerra e quindi anche noleggiato per determinate occasioni o raduni. Si doveva esibire semplicemente in un ristorante.