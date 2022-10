VENETO – Colpo al distributore: soliti ignoti fanno esplodere la colonnina self-service

La notte scorsa, alle 3:45 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 308 presso il distributore di carburante Tamoil di Borgoricco in provincia di Padova per un’esplosione causata da malviventi con l’intento di far saltare la cassa automatica.I pompieri arrivati dal locale distaccamento volontario, hanno messo in sicurezza l’area che è stata poi transennata. Divelta in parte la controsoffittatura della pensilina andata danneggiata.Sul posto i carabinieri per le indagini. Le operazioni di sicurezza dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.