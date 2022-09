VENETO – Ciclista impallinato da un cacciatore mentre pedala

Domenica 18 settembre, alle ore 11 un ciclista di 48 anni, D.B. le sue iniziali, residente a Fietta di Pieve del Grappa è stato colpito da un cacciatore a Castelcucco in provincia di Treviso mentre transitava in via Erega, in un tratto circondato da terreni.

Il pallino di piombo ha colpito il 48enne sulla fronte rimanendovi all’interno.

L’uomo è riuscito fortunatamente a chiamare il numero unico dell’emergenza per chiedere aiuto. Non è in pericolo di vita.

Non è ancora stato individuato il cacciatore, che al momento, non si esclude, non si sia nemmeno reso conto di quanto accaduto. Saranno le forze dell’ordine a tentare di risalire all’autore del gesto per attribuire eventuali responsabilità. Non sono mancate le polemiche nel primo giorno di apertura della caccia.