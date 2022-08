VENETO – Chiuso in auto da oltre 2 ore: pompieri salvano un border collie (FOTO)

Alle 14. 30 di ieri, 4 Agosto, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per soccorso animale a Verona in via Pollini.

Alcuni residenti, dopo essersi accorti che da più di 2 ore un border collie era rinchiuso all’interno di una vettura parcheggiata al sole, hanno dato l’allarme.Giunti sul posto, con 1 mezzo e 5 uomini, i pompieri hanno operato per riuscire ad aprire la vettura, senza rompere nessun cristallo, e liberare l’animale. Una volta libero, il cane è stato rifocillato e rinfrescato con acqua e successivamente preso in custodia dalla polizia locale che provvederà a rintracciare i proprietari tramite il chip di riconoscimento dell’animale.