VENETO – Carne marcia e alimenti scaduti, maxi multa per un locale

Nella serata di sabato sera, i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione), si sono recati in una pizzeria-rosticceria di via Bassa Prima, a Campodarsego, nel Camposampierese, trovando il locale in condizioni pessime: carne marcia, alimenti scaduti e privi di qualsiasi tracciabilità, le cucine in condizioni igienico-sanitarie pessime. Ora per il locale arriva una maxi-multa da 2.500 euro.

Orripilante il quadro nel locale: ben 70 chili di carne di origine animale privi di etichetta di tracciabilità e con scadenze abbondantemente superate, alimenti che se serviti ai clienti avrebbero potuto portare a conseguenze molto gravi. Inoltre, in tutta la cucina mancavano interventi di ordinaria e straordinaria polizia. I carabinieri hanno quindi messo al corrente l’autorità sanitaria locale. La pizzeria-rosticceria è comunque aperta, ma ora i gestori dovranno servire alimenti di qualità e migliorare l’igiene del locale se non vogliono incorrere in multe ancora più gravi.