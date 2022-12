VENETO – Auto contro palo della luce: 2 feriti (FOTO)

Giovedì sera, poco dopo le 21:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Pelosa, località Caselle a Selvazzano in provincia di Padova per un’auto finita contro un palo dell’illuminazione pubblica della rotatoria: due persone ferite.I pompieri accorsi da Abano Terme, hanno messo in sicurezza la Seat Ibizia, mentre le due persone sono state prese in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferiti in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.