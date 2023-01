VENETO – Tremendo schianto: morti 2 giovani, 3 feriti (FOTO)

Dramma nel Veneto orientale ieri sera 8 gennaio 2023 poco dopo le 21.

Due giovani ragazzi sono morti nella loro auto, una Seat Ibiza, dopo lo schianto sull’argine del Piave a San Donà in via Aquileia. Il mezzo sarebbe finito contro il guardrail: un impatto tremendo che non ha lasciato scampo a due degli occupanti. Le vittime sono residenti nel Sandonatese.

Entrambi i giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco subito accorsi sul posto. Altri 3 ragazzi a bordo della stessa auto sono rimasti feriti.

La tragedia è avvenuta sopra via Aquileia a un chilometro dal ponte della Vittoria. In zona in quel momento si registravano piogge intense.

Si tratta di un ragazzo e una ragazza (deceduti sul colpo); non sono ancora note le generalità. Si attende che entrambe le famiglie vengano informate.

Le vittime sono M.C.G. di 20 anni e A.P. di 23 anni, seduti sui sedili posteriori dove l’auto ha impattato rimanendo squarciata dall’asta di metallo.