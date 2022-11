VENETO – Albero cade su un’auto: grave un 27enne (FOTO)

Alle 10:20, di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Facchine a Monselice in provincia di Padova per un albero di grandi dimensioni caduto sopra un’autovettura: gravemente ferito l’autista.

I pompieri arrivati da este e da Padova con l’autogrù, hanno liberato l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto.

Il giovane 27enne è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso.