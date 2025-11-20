Veneto – Abusi nella squadra di volley: 17enne chiede aiuto e fa partire l’indagine

Un collaboratore di una squadra di volley della provincia di Padova è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un giovane atleta di 17 anni. La vicenda, emersa grazie alla segnalazione al Telefono Azzurro, risale al 2022 e ha lasciato pesanti conseguenze psicologiche sul ragazzo, con ripercussioni nello studio e nell’attività sportiva.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli episodi si sarebbero verificati tra la primavera e il luglio di quell’anno. Il collaboratore, un trentunenne che all’interno della squadra aveva il ruolo di raccordo tra allenatore e giocatori, avrebbe conquistato la fiducia del giovane e della sua famiglia con atteggiamenti affettuosi e rassicuranti, per poi approfittarne. Le violenze contestate sarebbero quattro, tra cui un rapporto orale avvenuto il 26 giugno 2022 e un secondo episodio durante un ritiro della squadra sul litorale veneziano all’inizio di luglio.

Il ragazzo, in crisi emotiva e comportamentale, si è confidato con il Telefono Azzurro, che lo ha indirizzato verso la denuncia. Nell’ottobre 2022, accompagnato dai familiari, si è presentato dai carabinieri. L’indagine ha portato al sequestro di materiali informatici e chat ritenute coerenti con il suo racconto.

Ieri, 19 novembre, si è tenuta una nuova udienza davanti al tribunale collegiale. Il padre del giovane ha raccontato in aula gli effetti devastanti subiti dal figlio. La conclusione del processo è attesa per la primavera del 2026.