VENETO – 82enne scivola nella scarpata: la salva il soccorso alpino

Attorno alle 15 di oggi la Centrale del 118 ha ricevuto la richiesta di aiuto di una 82enne di Castellavazzo (BL), che era scivolata nella scarpata di un ruscello dietro casa. Una squadra del Soccorso alpino di Longarone è quindi intervenuta in supporto al personale sanitario dell’ambulanza per provvedere al suo recupero. L’anziana, che sembrava avere riportato qualche escoriazioni, è stata trasportata per i controlli del caso all’ospedale di Belluno.