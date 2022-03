VENET0 – Bimbo di 3 mesi muore investito sulle strisce pedonali

Incidente mortale verso le 15.30 di ieri, lunedì 28 marzo, a Padova dove un bimbo di soli tre mesi è morto travolto da un’auto. La mamma, una 34enne di origini marocchine, stava spingendo la carrozzina con dentro il suo bambino, Anas Zidane, nato lo scorso 27 dicembre. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando un’auto è sbucata all’improvviso e il conducente, che stava affrontando una rotatoria, non si è accorto dei pedoni e li ha investiti. La tragedia è avvenuta in via del Plebiscito. Nonostante una frenata disperata la macchina ha centrato il passeggino e il bimbo è stato sbalzato e travolto dall’auto stessa. Sul posto il Suem 118 con a bordo i sanitari che hanno tentato la rianimazione del piccolo, e lo hanno quindi portato in ospedale a Padova in codice rosso, ma i medici del pronto soccorso Pediatrico non sono stati in grado di salvargli la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.