Tragedia al bar: muore soffocato davanti agli amici

Un tranquillo pomeriggio domenicale si è trasformato in tragedia per un uomo di 58 anni. Quest’ultimo stava consumando uno spuntino con degli amici al pub caffè “L’Incontro” di piazza Castello, nel centro della frazione di Valbona di Lozzo Atestino nel Padavno, ma ad un tratto gli è andato di traverso un boccone che l’ha soffocato. Stando ai racconti dei presenti pare che la tragedia sia stata causata da un tramezzino. Gianluca Bisello, 58 anni del posto è stato soccorso ma inutili sono stati i tentativi di risolvere la situazione da parte degli amici e dei titolari del locale, in attesa che arrivasse l’ambulanza del 118.