Tir finisce incastrato su una pista ciclopedonale (FOTO)

Lunedì sera alle 21:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Marcello a Campodarsego per un autoarticolato finito incastrato sulla ciclopedonale del Terraglione. I pompieri intervenuti dal distaccamento volontario di Borgoricco e da Mestre con l’autogrù constatato l’impossibilità di intervento del mezzo d’opera per i pesi e la fragilità dell’argine, hanno fatto proseguire con la massima cautela l’autoarticolato. Il camion è stato scortato per circa 800 metri lungo il percorso ciclopedonale fino all’incrocio con una stradina laterale dove con molte difficoltà è riuscito a riprendere la strada asfalta. Sul posto anche il sindaco. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.