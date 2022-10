Scuolabus fuori strada con 9 bambini: l’autista era ubriaco

Era finito in un canale di scolo mentre trasportava degli studenti a bordo del bus scolastico. Un grande spavento e due persone rimaste ferite. A bordo si trovavano diversi alunni delle scuole elementari.

Il mezzo adibito a trasporto scolastico era uscito di strada il 14 ottobre a Minerbe in provincia di Verona, restando incastrato in uno dei canali di scolo che corrono paralleli alla strada. Una delle due bambine era stata ricoverata in condizioni più gravi, ma non in pericolo di vita. I vigili del fuoco giunti da Legnago avevano messo in sicurezza il mezzo.

Gli esami a cui l’uomo, di 57 anni, è stato sottoposto in ospedale hanno rivelato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,50 grammi per litro. Per gli autisti professionali, la legge non concede margini: per le verifiche sulla strada, il tasso deve essere sempre e comunque 0, diversamente dagli automobilisti privati, per i quali il massimo consentito è di 0,5 grammi per litro. Il rigore per gli autisti professionali e per gli operatori di trasporto è anche una misura di precauzione nei confronti dell’incolumità dei passeggeri. Il dato acquista dunque maggiore valore a livello penale per l’uomo, già denunciato per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente