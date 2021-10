Schianto in A4 nella notte: un morto e un ferito

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Un’Ansa di stanotte riporta del drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in A4, all’altezza del casello Vicenza Ovest, in direzione Venezia. Un uomo è morto, mentre una donna è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale.

L’impatto, le cui dinamiche non sono ancora chiare, intorno alle 22: il veicolo su cui viaggiavano i due è finito contro il guardrail. L’uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è morto dopo essere stato investito da alcuni veicoli; la donna invece è rimasta a bordo. Estratta dai vigili del fuoco, è stata portata in ospedale in codice rosso.

Sul posto anche la polizia stradale di Padova, che ha dovuto chiudere al traffico la carreggiata in direzione Venezia, deviando il traffico in uscita a Montecchio Maggiore.