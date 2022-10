Recuperati escursionisti sulla Ferrata Piazzetta￼

Attorno alle 15 la Centrale del 118 è stata contattata da una coppia di escursionisti tedeschi – lui 26 anni, lei 24 – in difficoltà sulla Ferrata Piazzetta. Saliti in funivia dal Passo Pordoi, dopo aver raggiunto la cima del Piz Boè, al momento di rientrare hanno sbagliato sentiero e, senza essere ovviamente attrezzati, hanno imboccato la ferrata, pensando si trattasse solo di un breve tratto, fino a incrodarsi, incapaci di tornare sui propri passi. Individuati dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, i due sono stati recuperato con un verricello dal tecnico di elisoccorso, per poi essere lasciati al Passo, dove avevano la macchina.