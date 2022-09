Recuperata coppia di escursionisti in difficoltà￼

Alle 13.50 circa di oggi la Centrale del Suem è stata allertata da due escursionisti, un ragazzo e una ragazza, in difficoltà per la presenza di ghiaccio lungo il sentiero 751 che dalla Val di Focobon sale al Rifugio Mulaz. I due 33enni di Venezia, che dicevano di avere anche dolore alle ginocchia, risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, sono stati individuati dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e raggiunti dal tecnico di elisoccorso sbarcato in hovering. Fatti salire a bordo, i due escursionisti illesi sono stati poi lasciati al Passo Valles.