Perde l’equilibrio e finisce nel greto del fiume: grave un uomo (FOTO)

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 11 Ottobre, per un soccorso persona caduta nel fiume Adige.

L’incidente è accaduto alle ore 10.00 in lungadige Panvinio a Verona. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, di origini nordafricane di cui non si conoscono le generalità, era seduto sul muraglione di Ponte Vittoria quando è accidentalmente caduto nel greto del fiume.I vigili del fuoco, partiti dalla sede centrale con 2 mezzi e 7 uomini, giunti sul posto hanno operato, in collaborazione con il personale sanitario già presente sul posto, predisponendo una manovra di sicurezza, speleo alpina fluviale, per riportare l’uomo al sicuro attraverso le scalette dell’argine, dopo averlo imbarellato su una barella da soccorso montano, per permettere ai sanitari il ricovero in ospedale.Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 11.00.