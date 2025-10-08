Veneto – Morì sul lavoro stritolata in una imballatrice: domani le sentenze di condanna

Domani verranno emesse le sentenze nel processo per la morte di Anila Grishaj, l’operaia 26enne di Maser (Tv) che morì stritolata in una imballatrice in un terribile incidente avvenuto il 14 novembre del 2023 nell’azienda di surgelati di Pieve di Soligo. L’inchiesta avrebbe appurato che dietro la tragedia ci sarebbe stato un fatale errore di comunicazione tra gli addetti o anche una leggerezza che ha portato alla riattivazione del macchinario mentre la donna era ancora all’interno.