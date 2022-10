LONIGO, PARTITI I LAVORI PER LA PISTA CICLABILE TRA PONTE SAN GIOVANNI E CONTRÀ DELLA FIERA

Sono partiti i lavori per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile sull’argine del Fiume Guà, nel tratto compreso tra il Ponte San Giovanni e Contrà della Fiera.Un tratto di pista necessario per il completamento del resto della viabilità ciclabile che, a partire dalla frazione di Bagnolo, collega la pista con il capoluogo mentre proseguendo verso nord raggiunge i Comuni di Sarego: “Una pista che metterà quindi in sicurezza un lungo tratto di viabilità cittadina – commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Castiello – due sono i contributi ricevuti per la realizzazione dell’opera: il primo dalla Provincia di Vicenza e il secondo dalla Regione”. L’importo complessivo è di 620.000 euro per la realizzazione della pista ciclabile Ponte San Giovanni – Contrà della Fiera, di cui 200.000 mila euro della Provincia per le ciclabili che si sommano ai 300.000 mila dalla Regione Veneto per la messa in sicurezza della viabilità del Veneto. “Un ottimo risultato per la nostra città – commenta Castiello. Contestualmente verrà anche realizzato un importante ponte ciclo-pedonale di 3 metri di larghezza e 40 di lunghezza che sarà quindi il quarto ponte sul Guà, per mettere in collegamento i due itinerari e in sinergia le ciclabili cittadine e provinciali.

“Un ponte molto atteso – commenta Castiello – che permetterà uno sviluppo più organico della città e l’utilizzo di aree adibite a parcheggio anche in occasione di manifestazioni e quant’altro. Senza dimenticare che, grazie a quest’opera si creerà una nuova sinergia tra tutti gli itinerari ciclabili della nostra città, per uno sviluppo turistico e sportivo del nostro territorio. Anche per questi motivi un ringraziamento particolare va al consigliere delegato provinciale Renzo Marangone e alla vicepresidente regionale Elisa De Berti”.

Il nuovo ponte, inoltre, metterà in collegamento diretto e sicuro le scuole superiori alla ciclabilità cittadina e i quartieri di via Pontespin e Milano con il centro storico, riducendo tempi di percorrenza e migliorandone la vivibilità. Contestualmente sarà reso sicuro l’attraversamento sul ponte San Giovanni per i ciclisti, gli studenti e quanti useranno le ciclabili oltre all’allargamento dell’accesso alla ciclabile di via Bonioli in prossimità delle scuole superiori, un intervento quest’ultimo atteso da tanto.

La ciclabile sarà illuminata in alcuni punti e realizzata in materiale drenante, diverso rispetto a quello usato nelle altre piste ciclabili, per evitare alcune problematiche che si sono verificate durante l’utilizzo in questi due anni. Il ponte sarà realizzato in legno e acciaio corten, per un minor impatto visivo e una maggiore eleganza con il contesto rurale e architettonico presente. Le opere verranno concluse entro la fine dell’inverno. “Con questo intervento ci colleghiamo a pieno titolo alla rete delle ciclabili della provincia di Vicenza – conclude Castiello – in questo contesto, il nostro Comune è stato assegnatario della bandiera Gialla di Fiab 2022 che premia i comuni ciclabili: un riconoscimento che ci spinge a fare sempre di più”.