Kafka a Lonigo. Quando il buon senso confligge con la norma

Sta facendo discutere tutta l’Italia il caso della bidella dell’Istituto Sartori di Lonigo che si è vista recapitare una multa dalla Guardia di Finanza perchè ha violato una norma che riguarda i dipendenti pubblici, ossia di comunicare e farsi autorizzare dal proprio datore di lavoro nel caso in cui, di lavoro, ne faccia anche un altro.

La vicenda ha un sapore kafkiano per chi la legge da fuori, ma è intollerabile per Francesca, questo il nome della collaboratrice scolastica, che si è trovata in prima pagina ed ha dovuto spiegare la sua storia. La bidella non ce la faceva con i 1300 euro di stipendio della scuola e si è cercata una altro lavoro per arrivare a fine mese e aiutare le spese della famiglia, ha sempre dichiarato al fisco le sue entrate, eppure la multa la dovrà pagare.

Sulla storia è già arrivata la solidarietà piena del consigliere di FdI, Joe Formaggio e del sindacalista Doriano Zordan, i primi a prendere le distanze da un guinzaglio normativo che lascia i dipendenti pubblici ingabbiati in stipendi da fame e allo stesso tempo sospesi alla discrezionalità del loro superiore diretto nel caso in cui si cerchino occupazioni part time per migliorare la loro condizione, specialmente se non hanno possibilità di crescere economicamente nell’ente da cui dipendono – e per una collaboratrice scolastica la carriera è piuttosto complicata -.

Questa la storia che raccontano i giornali, e al momento non vi sono altre versioni.

Rimane che la Guardia di Finanza fa il suo mestiere, controllare e sanzionare secondo legge, rimane che la svista di Francesca ha una conseguenza. Ma la politica, che le norme le dovrebbe aggiornare e rendere sempre più aderenti alla realtà in continuo mutamento, può fare molto per scongiurare il verificarsi di altri casi come quello di Lonigo, basterebbe liberalizzare le opportunità dei dipendenti pubblici, sia pure con le dovute attenzioni. Tanto per fare qualche esempio, è chiaro che una collaboratrice scolastica che va a fare la cameriera nel tempo libero dalla scuola di riferimento non ha conflitti di interesse nè compromette il lavoro che svolge a scuola. Ma se il dirigente pubblico che sovrintende a incarichi o gare d’appalto nel tempo libero va a lavorare per un’azienda che ha rapporti diretti con l’ente di riferimento di quel dirigente, non può farlo, nè può prendersi permessi per andare a fare un altro lavoro.

Non è difficile, ma in questo strano Paese funziona più Kafka che il buon senso.