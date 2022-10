Incidente tra betoniera e un furgone: due morti e due feriti

Un incidente stradale si è verificato stamane sulla Provinciale 57, all’altezza di Torre Mosto (Venezia) che ha coinvolto una betoniera, un furgone con tre persone a bordo: nell’impatto due persone sono morte e due sono rimaste ferite.

Tra questi ultimi vi è in gravi condizioni un 12enne in bicicletta.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Le squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone coinvolte. Purtroppo nonostante gli sforzi del personale sanitario, sul posto anche con l’elicottero,è stato dichiarato il decesso dei due passeggeri a bordo del furgone mentre il ragazzo a bordo della bicicletta è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Illeso l’autista della betoniera La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione.