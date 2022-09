VENETO – Incidente nella pista da downhill: 18enne ferito

Attorno alle 14.30 di ieri l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato lungo la pista di downhill del Bike Park per l’incidente di un ragazzo. Il 18enne di Cortina d’Ampezzo (BL), perso il controllo della propria mountain bike, aveva infatti sbattuto con violenza il volto e riportato altri possibili traumi. Preso in consegna dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso sbarcati nelle vicinanze, al giovane sono state prestate subito le prime cure per un probabile trauma al viso e al collo. Una volta a bordo, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Belluno.