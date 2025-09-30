Il vescovo Giuliano: “La missione è una speranza attiva”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In un tempo storico segnato da guerre, crisi ambientali e profonde difficoltà sociali, la speranza diventa una missione urgente e fondamentale. Per questo motivo, nel contesto dell’Anno Giubilare della Chiesa universale, il mese di ottobre – tradizionalmente dedicato all’impegno missionario – assume un significato particolarmente intenso.

Il tema scelto per questa Veglia si ispira al Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale, che in tutto il mondo sarà celebrata domenica 19 ottobre. Il Papa ci invita a:

«Lasciarci guidare dallo Spirito di Dio e ardere di santo zelo per una nuova stagione evangelizzatrice della Chiesa, inviata a rianimare la speranza in un mondo su cui gravano ombre oscure».

Durante l’udienza di sabato 27 settembre, alla quale ha partecipato anche un gruppo della nostra diocesi, papa Leone si è soffermato sul valore dell’intuizione come forma di speranza propria dei piccoli del Vangelo. A partire da quella riflessione, il vescovo mons. Giuliano Brugnotto ha commentato: «Mi sembra particolarmente rilevante tenere presente l’intuito che appartiene alla coscienza di ciascun battezzato, perché conferma che chiunque si lasci guidare dallo Spirito può vivere una forma di speranza operosa, capace di diventare contagiosa. È proprio questa l’esperienza missionaria: una testimonianza che si diffonde per contagio, anche in contesti fortemente scristianizzati come quello europeo».

Sarà possibile seguire la diretta su Radio Oreb.