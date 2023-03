Giacomo Possamai nel parlamentino di Elly Shlein

Sarà che il racconto vicentino del Centrosinistra tende a dimenticare il suo ruolo nel Partito Democratico, sarà che “Possamai è un dirigente del PD che ragiona da civico”, come ha dichiarato un mese fa una dirigente dem locale, fatto sta che nel silenzio dell’opinione pubblica è passata in silenzio una notizia non secondaria nei fatti politici della città. Da ieri l’unico dirigente del Partito Democratico che la provincia di Vicenza esprime nel parlamentino eletto per affiancare la segreteria di Elly Shlein è proprio il candidato sindaco del Centrosinistra.

Non è una bufala del web.

Lo riporta oggi il Mattino di Padova insieme all’elenco dei dem veneti che andranno a sedersi nella stanza dei bottoni di via del Nazareno: i padovani Alessandro Zan, Vanessa Camani e il portavoce del sindaco Giordani, Massimo Bettin, – avvistato anche come supporter di Giacomo Possamai a Vicenza -, i veronesi Alessio Rotta e Federico Benini – noto a Vicenza per aver realizzato il sondaggio di Claudio Cicero nel dicembre scorso e assessore di Damiano Tommasi -, la veneziana Monica Sambo, la rodigina Nadia Romeo e, appunto il candidato sindaco a Vicenza Possamai, che alle Primarie si era schierato con Bonaccini, ma che ha evidentemente già elaborato il lutto per la sconfitta del suo candidato.

Nessuno spazio per gli altri leader progressisti vicentini. Fuori Alessandra Moretti, fuori Achille Variati, nessun nome nuovo dal mondo dei sindaci come potevano essere Giancarlo Acerbi o Marco Guzzonato. Fuori anche Vincenzo Riboni che si era esposto alle Primarie a favore della nuova leader dem.

L’elezione di Possamai conferma la sua forza all’interno dell’apparato PD dove, nonostante sia stato un sostenitore dell’avversario della Shlein, riesce a rappresentare Vicenza nel nuovo corso dem e, soprattutto a lasciare fuori da via del Nazareno gli altri vicentini.