Fugge dall’Ucraina in auto, profuga partorisce in Veneto

Una profuga ucraina di 42 anni, proveniente da Rivne, dopo una fuga di giorni dalla guerra è giunta a Montebelluna, dove ha dato alla luce un bambino.

La storia è stata resa nota dall’Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana Quando la situazione in Ucraina è precipitata, la donna ha deciso di lasciare la sua città, che si trova nella parte occidentale del Paese, assieme al figlio di 9 anni.

Ha guidato fino in Polonia, dove l’ha raggiunta anche il marito che lavora in Germania. Una volta riuniti, insieme si sono rimessi in viaggio diretti a Montebelluna, dove la madre della donna, un’ostetrica che non esercita in Italia, vive ormai da vent’anni.

Giunta a Montebelluna, la donna era quasi al termine di gravidanza, così si è rivolta al Punto nascita dell’ospedale San Valentino, diretto dalla dottoressa Maria Grazia Salmeri, dove è stata accolta e seguita fino al parto. Ad attendere mamma e neonato fuori dal reparto erano presenti il marito, il fratellino, che aveva portato in dono un mazzo di fiori e tre palloncini azzurri, e la nonna.

“È stata una splendida esperienza per la nostra équipe – ha commentato Salmeri – con questa donna che ha dimostrato, nonostante le difficoltà della sua situazione e la fuga dalla guerra, una serenità e una maturità eccezionali, dando alla luce, con il sorriso, un bellissimo bambino”. (ANSA).