Fiamme nella notte al night club: danni ingenti (FOTO)

Dalle 3:30 di stanotte vigili del fuoco hanno operato in Via Circonvallazione Ovest a Castelfranco Veneto per l’incendio della copertura dell’attività commerciale “Vanity club”: nessuna persona è rimasta ferita.I pompieri arrivati dal locale distaccamento, da Treviso, Conegliano, Cittadella, Padova con 3 autopompe, 3 autobotti, 2 autoscale altri mezzi e 26 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.Le squadre son riuscite a circoscrivere le fiamme al tetto dell’edificio, evitando un incendio generalizzato della struttura. S