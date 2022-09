Escursionista colto da malore sul ghiaione

Attorno alle 15.10 dei passanti si sono imbattuti in un escursionista colto da malore sotto il Lagazuoi e hanno dato l’allarme. Il 71enne, cittadino svizzero, che si era sentito poco bene mentre si trovava sul ghiaione alla base del Sentiero dei Kaiserjäger, è stato preso in consegna dall’equipe medica dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che gli ha prestato le prime cure, per poi caricarlo a bordo e trasportarlo all’ospedale di Belluno.