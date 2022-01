Elezioni PdR: si va verso il Mattarella bis

Si concretizza sempre di più l’ipotesi di un secondo mandato per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. in questo momento è in corso la settima votazione per l’elezione del Capo dello Stato. Secondo le fonti di Adnkronos, Mario Draghi avrebbe chiesto al Capo dello Stato di rimanere per “il bene e la stabilità del Paese”. In questo momento, il Presidente del Consiglio sta cercando supporto dalle diverse forze politiche del parlamento, mentre i leader sarebbero riusciti ad arrivare all’accordo.

La svolta l’ha data Salvini: il leader della Lega ha dichiarato che: “non può essere una scelta di ripiego. Se quella è la via ci si arrivi con convinzione”. Parole che hanno sbloccato lo stallo. La contesa si potrebbe chiudere già con il voto di oggi.