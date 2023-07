Effetto Gedi sul Veneto

EFFETTO DOMINO PER L’INFORMAZIONE NEL NORD-EST

La dead line definita è fine luglio, ed entro il mese in corso sembrerebbe fatto il passaggio dei giornali ex Finegil, ora proprietà Elkann, alla cordata del presidente di Banca Fininit e di Save. Il prezzo dello shopping più importante per l’informazione del Nordest: tra i 38 e i 40 milioni. Fuori gioco le ambizioni di Caltagirone e la concorrenza della Sae di Leonardis. E intanto Athesis si prepara a rilevare la Gazzetta di Mantova.

I quotidiani Gedi del Nord-Est, sono quindi all’atto finale di una storia ed al giro di boa di un cambio epocale. La cordata di imprenditori veneti che fa capo a Enrico Marchi, Presidente di Save, la società che controlla gli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso, ha completato nei giorni scorsi la due diligence dei bilanci delle testate, e si sta già preparando alle cessioni dei rami d’azienda ed a ridefinire i vari contratti di service. Salvo sorprese, entro la fine di luglio, come detto, il passaggio dei giornali ex Finegil ora di proprietà della Exor di John Elkann, sarà conclusa.

Prezzo della transazione: tra i 38 e i 40 milioni di euro, che è quello che più o meno di proponeva di portare a casa il cedente. Marchi è il regista dell’operazione, ed ha messo insieme una cordata che si riconosce nella società Nord Est Multimedia (NEM) con sede a Conegliano e di cui fanno parte, oltre allo stesso Presidente di Save, Alessandro Banzato (Acciaierie Venete, tramite Fin.Steel), Enrico Carraro (Carraro Group, tramite Finaid), Laura Dalla Vecchia (Confindustria Vicenza, tramite Videomedia), Angelo Mandato (Bioman), Francesco Nalini (Carel Group, tramite Athena), Gianni Canella (Supermercati Alì), Federico De Stefani (Sit Group), Alberto Zanata (Tecnica Group, tramite Prime Holding). Ma sembra che altri soci siano in arrivo da Veneto e Friuli. Nel board della nuova società editoriale, presieduta da Enrico Marchi, già siedono Enrico Carraro, il commercialista Alessandro Terrin, Valerio Nalini, Laura Dalla Vecchia, Francesco Semino e Paolo Possamai.

Per Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi di Belluno, Il Messaggero Veneto di Udine e Il Piccolo di Trieste si sta per cambiare pagina. Marchi nel frattempo è al lavoro sul management della nuova società. Pochi gli spifferi che arrivano, se non l’intenzione di ingaggiare manager di alto livello con esperienza nel settore, e di scegliere un piano editoriale aperto all’innovazione digitale, da sempre un punto critico nell’informazione locale.

L’iniziativa di Marchi e soci ha scatenato un primo effetto domino, nel frattempo, con il gruppo Athesis, la società posseduta dalle associazioni Industriali di Verona e Vicenza che controlla l’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi, che ha già recapitato a Gedi un’offerta per rilevare la Gazzetta di Mantova, uno dei più antichi quotidiani italiani. Lo ha fatto offrendo tra i 15 e i 18 milioni di euro, mettendo sul piatto anche due immobili (il palazzo che ospita la redazione e un capannone industriale dismesso che fungeva da tipografia di Gedi per il Nord), e battendo in zona Cesarini la concorrenza della locale Confagricoltura che ora ha rivolto la sua attenzione all’acquisto di un’altra testata della casa editrice di Elkann, la Provincia Pavese, come capofila di una cordata che vede al suo fianco alcuni produttori agricoli locali.