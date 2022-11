VENETO – Duplice omicidio a Spinea: trovato morto anche l’ex marito (che era sospettato)

AGGIORNAMENTO ORE 12 – E’ stato trovato morto l’ex marito della donna uccisa a Spinea assieme al compagno. Stando a quanto riportano le agenzie stampa, il suo corpo è stato trovato in un capannone di Oriago di Mira (Venezia). È il luogo di lavoro del principale sospettato per il duplice omicidio. Secondo la ricostruzione, l’uomo si sarebbe suicidato.

Nel frattempo sono emerse anche le identità delle due vittime: si tratterebbe di Mynevere Karabollaj detta Vera, 37enne albanese che si è trasferita a Spinea qualche anno fa con l’ex marito, suo connazionale.

Il nuovo compagno invece sarebbe Flonino Merkuri, un 24enne anch’egli di origini albanesi.

ORE 10.30 – Sono proseguite nel corso della notte le ricerche dell’uomo che ieri sera, poco dopo le 21, ha ucciso un uomo e una donna in una casa di via Leopardi 9 a Spinea (Venezia).



L’assassino, che a quanto si è appreso dovrebbe essere l’ex marito della donna, sarebbe scappato in automobile subito dopo il delitto. Non si esclude che alla base dell’omicidio ci sia l’incapacità di accettare la nuova relazione della coniuge.

Nel frattempo, la Scientifica ha setacciato la villetta dove si è consumata la tragedia, alla ricerca di indizi utili per delineare i contorni di una vicenda ancora tutta da chiarire. I militari dell’Arma hanno esteso le verifiche anche in un paio di abitazioni limitrofe: è probabile, infatti, che le vittime abbiano cercato di trovare riparo presso i vicini prima di essere assassinate. (ANSA).