Dragon trainer primo al Box office, scalza Lilo&Stitch

Dopo aver sbancato in Usa, è ottimo l’esordio anche nelle sale italiane per Dragon trainer – How to train your dragon, remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 2010, che nel week end di uscita incassa quasi 3 milioni di euro (2.856.110) e scalza dalla vetta del box office Lilo & Stitch che in 4 settimane in cartellone ha però intanto raccolto 20 milioni di euro (19.932.367).

Ed è terzo in classifica Ballerina il film diretto da Len Wiseman con Ana de Armas e Keanu Reeves che ha debuttato in sala nel week end incassando mezzo milione di euro (511.829), prendendo il posto in classifica a Karate kid: legends che, dopo due settimane in sala, porta il totale degli incassi a 823mila euro.

E scende di un gradino anche Mission: impossible – The final Reckoning: dopo 4 settimane di proiezioni ha superato i 4 milioni di euro di incassi, di cui poco meno di 200mila euro nel fine settimana.

