Crisanti, non si plancano le polemiche sulla villa. E Burioni lo difende

Qualche giorno fa, il celebre microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti è finito nell’occhio del ciclone dopo l’acquisto di una villa vicentina del Seicento per 2 milioni di euro. Nonostante i buoni propositi dello scienziato, la cui intenzione è quella di restaurare l’immobile storico per poi ospitare le scolaresche e gli eventi, sulla notizia non si sono risparmiati commenti e polemichesull’arricchimento di virologi ed esperti del Covid nel corso della pandemia. Se le smentite ufficiale di Crisanti non sono bastate, in suo aiuto, è accordo l’immunologo

Roberto Burioni che su Twitter, in merito alla vicenda, ha dichiarato: “Solo in Italia guadagnare onestamente è una colpa. Se poi hai la spudoratezza di pagare pure le tasse è la fine. Se li avesse vinti al Superenalotto sarebbero tutti in piedi ad applaudire”. Diversi sono stati i suoi like a commenti del tipo “Ma davvero siamo arrivati al punto che Crisanti deve giustificarsi pubblicamente per aver comprato casa?” o “C’è qualcosa di malato in un Paese che addita uno scienziato perché si compra una villa, sarebbe bello che con la scienza non solo ci campasse ma ci facesse pure i soldi, invece di essere additato come un ladro“.