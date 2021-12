Covid, in Veneto dati tragici: 19 morti nelle ultime 24 ore, Vicenza malissimo con 930 nuovi positivi

Covid in Veneto, il tragico bollettino di oggi parla di 4.088 nuovi contagi e sono 52.020 veneti in isolamento. Tra i nuovi contagiati spicca purtroppo Vicenza, con ben 930 casi. Tragico anche il numero dei morti, con 19 vittime (ieri erano 10). Sono 1.139 in totale i pazienti che stanno ricevendo cure contro il Covid negli ospedali del Veneto. Nel dettaglio, 997 sono quelli ricoverati in area non critica (+81 casi), mentre nelle terapie intensive ci sono 142 pazienti, ieri erano 136 (+6).