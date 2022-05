Con l’Audi in spiaggia a Jesolo: denunciato per ubriachezza

Resta bloccato con la sua Audi TT sulla spiaggia di Jesolo a pochi passi da Piazza Mazzini: al volante dell’auto un 24enne di Casale sul Sile che, nel weekend scorso tra sabato e domenica, è rimasto incastrato nella sabbia a pochi metri dal centro. Decine le persone che sono accorse ad assistere alla scena e a filmarla per poi postarla sui social.Per rimuovere il veicolo dalla spiaggia è stato necessario l’intervento del carro attrezzi. Il giovane, visibilmente ubriaco, è stato multato e denunciato dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza.