Ciclone Poppea, Veneto sotto la pioggia

E’ in arrivo il ciclone Poppea. Il quadro meteorologico tenderà a peggiorare via via più intensamente dal pomeriggio/sera di oggi.

Le conseguenze del passaggio ciclonico saranno potenzialmente pericolose, infatti le piogge torrenziali previste – secondo gli esperti – potrebbero trasformarsi in alluvioni lampo su Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Su queste regioni potrebbero cadere, localmente, anche più di 100mm di acqua in poche ore (100 litri per metro quadro). Oltre alle precipitazioni si dovrà tenere conto del vento di bora che soffierà furioso.

A Venezia oggi sarà possibile anche l’acqua alta, così come a Chioggia. I venti di burrasca provocheranno inoltre forti mareggiate sulle coste esposte con onde che potrebbero raggiungere anche alcuni metri di altezza.