Caro bollette: azienda veneta dona ai propri operai 1000 euro a testa per pagarle

La storica Garbellotto SpA, che produce botti e barriques dal 1775, a poco più di un anno dall’inaugurazione del nuovo stabilimento a Sacile, denominato “Intelligenza Artigianale”, ha deciso di riconoscere ai propri bottai 1.000 euro a titolo di welfare per affrontare il caro bollette e benzina che sta tediando le famiglie in questo imprevedibile 2022.

Il bonus verrà distribuito integralmente senza tassazione attraverso la nuova piattaforma di welfare aziendale. La famiglia Garbellotto, da sempre vicina ai suoi dipendenti, concederà inoltre, come ogni anno, una borsa di studio in onore del Comm. Pietro Garbellotto a due studenti meritevoli correlati all’azienda. Il bonus erogato ai dipendenti va di pari passo con i progetti di sostenibilità dell’azienda, che ha in progetto l’indipendenza energetica attraverso l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico già esistente.