Capodanno, tutto esaurito a Cortina: si brinda e si scia guardando alle prossime Olimpiadi￼

“A Cortina quest’anno c’è il pieno, siamo baciati dalla fortuna, c’é la neve, il Covid non fa più paura, c’é una temperatura stupenda: di più non si può chiedere. Ci sono solo posti in piedi, niente camere fino al 7 gennaio”. L’euforia di Stefano Contini, gallerista d’arte, ben rappresenta il sentimento comune degli imprenditori ma anche dei tanti, turisti e non solo, che hanno scelto Cortina per trascorrere le vacanze di Natale e il Capodanno tra piste da sci e locali da ballo. Vacanze natalizie da tutto esaurito, pensando già alle prossime Olimpiadi invernali che tornano dopo 70 anni nella Perla delle Dolomiti e che dal prossimo anno inizieranno a dare un nuovo volto alla città. “C’é euforia, c’é voglia di vacanza, siamo ottimisti. Cortina si appresta a diventare quasi tutta un cantiere, come una bella donna che si prepara per la serata – dice ancora Contini – ci sono turisti di tutti i Paesi e ne verranno sempre di più”.

“Sembra proprio che questo sarà un Capodanno col botto, poi Cortina si prepara per le Olimpiadi con investimenti sportive e viabilità – dice all’Adnkronos Gianluca Lorenzi, sindaco Cortina – col nuovo anno speriamo di vedere aprirsi un po’ di cantieri, dobbiamo arrivare pronti al ’26. Spero in un anno migliore e senza crisi energetiche, un anno in cui si possa tornare a pensare in una maniera più positiva non solo per i giovani, dal punto di vista del lavoro, ma anche per gli imprenditori perché abbiano maggiore serenità, senza doversi preoccupare delle guerre e del problema energetico che incide sulle aziende e sulle famiglie con costi esagerati. Cortina paga la situazione che stanno pagando tutti, come Amministrazione abbiamo fatto una gran fatica per mantenere aperte tutte le realtà sportive come il Palazzo del ghiaccio più tutta una serie di servizi alle associazioni, abbiamo fatto il diavolo a quattro ma ci siamo riusciti: speriamo sia stata solo una emergenza e non diventi una consuetudine”.

“Quest’anno riscopriamo la grandissima voglia di girare, di spendere, di tornare a divertirsi, di riportare la movida a Cortina: gli hotel sono al completo, tutti noi operatori del settore abbiamo grandissime aspettative per quelle che saranno le attività e le infrastrutture per ospitare le Olimpiadi – conferma all’Adnkronos Manuel D’Avanzo, titolare dell’hotel Europa e del Vip Club all’interno, il locale più storico e famoso di Cortina, proprio quello dei film vanziniani di Vacanze di Natale. “A Capodanno il Vip club si prepara a ospitare la band internazionale ‘Superpop’, abbiamo poi rivisto completamente la parte del food rifacendo il menù, interpretando la tradizione anche nella cucina. Anche per i prossimi giorni siamo riusciti ad accaparrarci Gianluigi Lembo con la sua la band dell’Anema e Core di Capri, poi per festeggiare i 40 anni al Vip Club di Jerry Calà tornerà qui il 6 gennaio. Ci sarà un calendario di eventi e di performer che parte il 31 dicembre e va avanti fino a tutta la prossima settimana. Ed è solo l’inizio”. ADNKRONOS