Cane in difficoltà salvato dai pompieri (FOTO)

Ad avvistare Rock, un cane pastore svizzero, in difficoltà nelle acque del fiume Brenta e dare l’allarme per il salvataggio dei vigili del fuoco è stata una scolaresca, che stavano facendo lezione lunedì mattina sull’argine in Via Oltrebrenta a Noventa Padovana. Rock si trovava a riva del fiume e non riusciva a risalire a causa delle pareti quasi verticali, piene di rovi. Un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco si è calato in acqua, riuscendo a raggiungere e recuperare il pastore. Rock è stato portato sull’argine, coccolato rifocillato per poi essere consegnato al cinovigile per la lettura del chip e la riconsegna ai legittimi proprietari.